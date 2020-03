Coronavirus: la Uil Fpl Cosenza chiede l’adozione di misure idonee per far fronte all’emergenza

"La provincia di Cosenza è afflitta già da tempo dalla crisi del SSR in termini di posti letto e di personale medico sanitario, causata dai continui tagli effettuati nell'ambito del piano di rientro e, stante questo quadro, deve attrezzarsi nel più breve tempo possibile ad affrontare l'emergenza coronavirus, senza procurare allarmismi di sorta ma neanche nell'immobilismo.

Come noto, e da noi più volte dichiarato, solo la buona volontà dei lavoratori ha consentito un seppur minimo livello dei Lea.

I lavoratori sono la nostra principale risorsa e come tale devono essere tutelati.

Fino ad oggi medici, infermieri, OSS e gli altri professionisti in ambito sanitario hanno operato in modo ordinario ma adesso che le informazioni scientifiche sono chiare, è necessario investire maggiori risorse per non consentire la diffusione del virus tra i lavoratori ed evitare il collasso dell'intero sistema sanitario provinciale.

È necessario, pertanto, che vengano adottate tutte le misure idonee già indicate dalla comunità scientifica ed adottate dal Governo.

A tal fine si chiede, oltre all'organizzazione degli accessi al P.S. e ai punti di primo intervento, di:

- organizzare le visite ambulatoriali ad appuntamenti prestabiliti in modo da evitare l'affollamento nelle sale di attesa;

- bloccare la libera presenza di parenti ed amici dei pazienti attualmente ricoverati consentendo l'ingresso esclusivamente ad ammalati ed ai familiari strettamente necessari i quali dovranno essere muniti di guanti e mascherine;

- fornire immediatamente al personale in contatto diretto con i pazienti tutti i presidi medici necessari ed idonei alla loro protezione;

- organizzare l'accesso agli uffici prenotazione e ticket per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di sistemi a distanza;

- intensificare la sanificazione degli ambienti di lavoro;

- predisposizione di modelli organizzativi di Smart Working per le figure amministrative e per i settori dove non è essenziale la presenza.

"Per ciò che concerne la preparazione alla cura dei pazienti affetti da Covid-19, la scrivente O.S. chiede inoltre – come già effettuato nelle zone del nord Italia – che vengano verificate le strutture provinciali per il ripristino dei posti letto soppressi al fine di costituire reparti ad hoc per fronteggiare l'epidemia.

Tutto quanto sopra esposto sarà possibile grazie all'assunzione di personale medico, infermieristico e di altre figure sanitarie che dovrà avvenire in tempi rapidi attraverso l'utilizzo delle graduatorie già esistenti ovvero tramite l'adozione di procedure snelle.

Si confida nella massima disponibilità delle Istituzioni ad agire nei termini su esposti e nella maniera più efficace e rapida conseguibile per garantire il diritto alla salute dei cittadini e limitare i danni da eventuale espansione dell'epidemia". E' quanto si legge nella lettera inviata dalla segretaria generale territoriale della Uil Fpl Cosenza, Sussana De Marco, al ministro della Salute, al commissario ad acta per il piano di rientro della sanità calabrese, al governatore della Calabria e al commissario dell'Asp di Cosenza.