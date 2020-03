Mendicino (Cs), l’assessore Bucarelli: “Occorre tutelare le imprese in questa fase critica”

"In questi giorni di emergenza, accanto alla tutela del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, alle misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa delineate da Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle proposte di incentivi ai genitori lavoratori atte a garantire la gestione dei figli a casa, non si pensa però alle necessità dei soggetti economici che sono il vero motore della società: le Imprese. Ora più che mai la nostra Calabria necessita fondi "Salva impresa", fondi che aiutino le piccole medie e imprese ed i professionisti a superare questa fase cosi critica, in cui sempre più commesse vengono annullate per il timore di contagi e nel giusto rispetto delle ordinanze.

"Le imprese vivono alla giornata, perché gli incassi non hanno data mensile fissa, mentre le uscite sì. Servono interventi urgenti e necessari a garantire a tutti il normale prosieguo della vita quotidiana. E' necessario che le Imprese che hanno ancora il coraggio di investire nella nostra terra, siano aiutate anch'esse, in un momento così complesso. Ed è il momento in cui l'Italia ha bisogno di rinascere da sé, ha bisogno di aiuto per poter credere nelle proprie forze, continuare ad investire le migliori energie nella nostra terra, convinti che il meglio sia proprio qui-

Investiamo sui nostri prodotti locali, unendoci in filiere e valorizzandoci attraverso lavoro in rete, in cui l'istituzione pubblica non sia soggetto passivo, ma partecipi attivamente al processo di crescita e sviluppo locale, contribuendo attraverso sgravi ed agevolazioni fiscali, atte altresì a favorire le assunzioni. Un momento che ha necessita di unità nazionale e di un buongoverno". Lo afferma, in una nota, l'assessore del Comune di Mendicino, Irma Bucarelli.