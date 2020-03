Rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari, sospesa a Cosenza la convocazione della Commissione elettorale comunale

A seguito del rinvio, disposto dal Consiglio dei Ministri e portato a conoscenza dalla Prefettura, per contrastare, contenere e prevenire il diffondersi del coronavirus, del Referendum del 29 marzo in materia di riduzione del numero dei parlamentari, il 2° settore (Affari Generali – Ufficio Elettorale) del Comune di Cosenza comunica che la convocazione della Commissione Elettorale Comunale, prevista per domani, sabato 7 marzo, per provvedere alla nomina degli scrutatori, è stata sospesa.

Tutte le operazioni connesse al procedimento referendario, per disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono sospese con effetto immediato con riserva di successive indicazioni.

Dettagli Creato Venerdì, 06 Marzo 2020 14:07