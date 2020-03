Interventi di manutenzione programmata: domani, sabato 7 marzo, interruzione dell'erogazione idropotabile nel centro di Cosenza

A causa di alcuni interventi di manutenzione programmata sulla rete idrica cittadina, domani, sabato 7 marzo, si renderà necessario interrompere l'erogazione idropotabile per consentire la sostituzione di alcune apparecchiature (saracinesche) nella zona di via Riccardo Misasi, angolo via Simonetta.

Lo rende noto il Settore 11 (Manutenzione ordinaria e straordinaria- Reti idrica e fognaria) del Comune di Cosenza.

Gli interventi saranno effettuati dalle ore 6,00 di domani, sabato 7 marzo, fino al pomeriggio. Ad ultimazione dei lavori sarà ripristinata la normale erogazione.

A risentire dell'interruzione dell'erogazione idropotabile saranno le utenze del centro città, servite dai serbatoi del Merone e di via De Rada.