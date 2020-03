Terranova da Sibari (Cs), Smiriglia: “Bene irrigazione anticipata”

"La migliore e più efficace risposta alla crisi contrassegnata dalla carenza idrica dovuta ad un inverno senza o scarse piogge, è la sinergia tra istituzioni, l'assunzione di responsabilità e la collaborazione di tutti. Non c'è altra via". È quanto dichiara il vicesindaco e assessore all'agricoltura di Terranova Da Sibari, Massimiliano Smiriglia, esprimendo soddisfazione per l'avvio da parte del Consorzio di Bonifica degli interventi di irrigazione anticipata dei terreni di Quota 40 e Zona Comune.

"Continueremo a confrontarci con il Consorzio – aggiunge – per ottenere disponibilità idrica fino al mese di novembre come negli anni scorsi".

Nel ringraziare il Consorzio per avere dato seguito alle sollecitazioni avanzate nelle scorse settimane, Smiriglia richiama alla necessità di continuare a preferire il metodo della rete tra le amministrazioni comunali del territorio, tra i produttori ed i cittadini.

"Il minimo sforzo di ognuno, l'impegno nella lotta allo spreco idrico – prosegue – è determinante per la salvaguardia del sistema agroalimentare. Al contrario, il disinteresse e la scarsa attenzione per una questione che incide sull'economia e sul benessere della collettività, danno la spalla agli eventi calamitosi, causa di una crisi che sta mettendo in ginocchio la nostra agricoltura".