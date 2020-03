Questa mattina il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, ha preso parte, quale componente del Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ad un incontro con il neo Commissario Zuccatelli, il quale aveva convocato il Tavolo alla presenza dei direttori degli Ospedali Spoke della provincia, degli specialisti delle diverse aree chirurgiche nonché dei Consiglieri regionali della provincia.

Durante la riunione, particolarmente partecipata, è intervenuto pure il dottore Raffaele Cirone, responsabile facente funzioni della direzione dell'Ospedale di Castrovillari, il quale, tra le altre cose, ha richiamato le emergenze del nosocomio del capoluogo del Pollino riferendosi alla particolare situazione del Pronto Soccorso ed della Unità di Broncopneumologia, per altro già rappresentate, per iscritto, tanto dal Sindaco Lo Polito quanto dal dottor Cirone.

Lo Polito a tal riguardo ricorda che "il Prontosoccorso di Castrovillari vive una precarietà la quale , solo grazie alla volontà del dottor Cirone ed al senso di responsabilità di molti dirigenti medici dei vari reparti dell'Ospedale, ha superato il rischio di chiusura".

Per tale urgenza immediatamente il responsabile delle risorse umane dell'ASP ha inviato ben 25 telegrammi a medici presenti in graduatorie concorsuali al fine di acquisire disponibilità e far prendere servizio nel Pronto Soccorso di Castrovillari.

Situazione un poco più difficile- è stato precisato- per Broncopneumologia a causa dell'assenza di graduatorie aperte nella regione Calabria.

Il Commissario Zuccatelli, tuttavia, si è impegnato anche a verificare, fuori regione, la disponibilità di specialisti per garantire la continuazione di questo importante Reparto.

A tal proposito il Sindaco Lo Polito ha rammentato che la sofferenza di questi ultimi giorni dei dirigenti medici del Reparto di Broncopneumologia è dovuto alla sospensione per motivi giudiziari, del dirigente di tale Unità.

Naturalmente- ha affermato Lo polito appena concluso l'incontro- il nostro impegno continua come la vigilanza su tali questioni non più tollerabili.