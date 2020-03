Castrovillari, Lo Polito: "Stipulato il contratto per il progetto di completamento del cine-teatro Vittoria

E' stato stipulato il contratto per la fornitura dei lavori di riqualificazione nonché di arredo interno dei locali del Cine- Teatro Vittoria di Castrovillari da adibire ad attività sociali e culturali nell'interesse della città e del Territorio.

"L'opera di restyling e allestimento, i cui finanziamenti dedicati, pari a 575mila euro, erano stati ottenuti dall'Ente grazie alla partecipazione al bando Regionale per i Contratti Locali di Sicurezza- ha dichiarato il Sindaco, Domenico Lo Polito- , verrà realizzata prima della prossima edizione di "Primavera dei Teatri" e per poter rispondere sempre più adeguatamente alle continue vocazioni in crescita che Castrovillari, Città festival, vede sviluppare di anno in anno grazie alle capacità e dedizioni di associazioni ed organismi che con lei sono interessati a questa condivisione propulsiva di progetti dedicati alle attività artistiche ed espressive di uomini e donne."

"Recuperare il Vittoria- ha affermato ancora Lo Polito - è un impegno e meta che ci eravamo posti, certi che la Cultura è fondamento di ogni Comunità oltre che trait d'union con quella identità che suscita creatività ed intuizioni per possedere e riguadagnare, con dignità, ciò che abbiamo ereditato e che riguarda il patrimonio, vero volano di sviluppo sostenibile."