Ciriaco Di Talia nuovo segretario generale del Comune di Cassano allo Ionio

Ciriaco Di Talia, di 42 anni, e' il nuovo segretario generale del comune di Cassano allo Ionio. Succede ad Antonio Fasanella, in pensione da ieri. "Il decreto di nomina del massimo dirigente del comune di Cassano - e' detto in un comunicato - e' stato firmato questa mattina dal sindaco Gianni Papasso. Ciriaco Di Talia, che dal 2018 fino alla nomina di oggi ha retto la segreteria del comune di Trebisacce, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2001, presso l'Universita' degli Studi di Napoli 'Federico II'.

Il sindaco Papasso, nel presentare il neo segretario al personale, dopo aver indirizzato parole di ringraziamento nei confronti del segretario Fasanella, 'per la sua professionalita' e per la collaborazione offerta nel tempo all'amministrazione comunale', ha ribadito 'le criticita' dovute alla carenza di organico' invitando il neo segretario 'ad attivarsi con celerita' per procedere all'espletamento dei concorsi in itinere per implementare i settori e, di conseguenza, assicurare alla comunita' locale servizi sempre piu' efficaci ed efficienti'. A sua volta, il segretario Di Talia, nel salutare i dipendenti, ha sostenuto che 'da oggi inizia un nuovo percorso' augurandosi "di poter instaurare uno spirito di comunione e di collaborazione con tutti nel rispetto dei ruoli e, soprattutto, nel sommo rispetto dei ruoli'".