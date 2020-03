Coronavirus, annullato spettacolo teatrale a Castrovillari (Cs)

E' stato annullato per precauzione, a causa dell'emergenza da Covid-19, il prossimo spettacolo della 19/ma Stagione teatrale comunale "Viva la guerra" in programma sabato prossimo, 7 marzo, al teatro Sybaris di Castrovillari. L'appuntamento, proposto dalla Compagnia Readarto-Officine Artistiche, e' stato spostato a data da destinarsi. "Salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini - hanno affermato, in una nota, il direttore artistico della manifestazione, Benedetto Castriota, e il sindaco, Mimmo Lo Polito - in questo momento e' la priorita'. Da qui la determinazione cautelativa"

Dettagli Creato Martedì, 03 Marzo 2020 17:22