Cosenza, picchia convivente: emesso divieto di avvicinamento per 34enne

E' accusato di avere maltrattato e vessato l'ex convivente arrivando anche a picchiarla con pugni in bocca e ad abusare di lei. Ad un uomo di 34 anni, di nazionalita' romena, e' stata notificata dai carabinieri la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. A seguito di una denuncia presentata dalla donna, che si e' presentata in caserma con il volto tumefatto e il labbro sanguinante, i militari hanno avviato le indagini che hanno portato all'emissione del provvedimento da parte del Gip su richiesta della Procura. La vittima ha raccontato che l'ex compagno si e' sempre mostrato aggressivo e violento, spesso ubriaco e che l'avrebbe aggredita piu' volte costringendola a subire vessazioni di ogni genere. La donna, a causa delle minacce subite e della gelosia, e' stata anche costretta a trovare rifugio in una struttura di accoglienza. L'uomo e' accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori.

Dettagli Creato Martedì, 03 Marzo 2020 12:48