Cosenza, il neo consigliere regionale Luca Morrone si dimette da consigliere comunale

"Dopo anni di lavoro a servizio della comunita' di Cosenza, ho deciso di rassegnare le dimissioni da consigliere comunale. Ho ricoperto questo ruolo con grande passione e massima disponibilita' verso i cittadini e le loro istanze, sono pronto ad affrontare il nuovo ruolo di consigliere regionale con altrettanto impegno e disponibilita'". E' quanto afferma il neoconsigliere regionale di FdI, Luca Morrone. "Non e' stata una scelta facile - prosegue Morrone - ma doverosa verso la citta'. Anche nella mia nuova veste di consigliere regionale, garantiro' il massimo impegno per il territorio e per la Citta' di Cosenza al fine di risolvere le criticita' presenti e di raggiungere gli obiettivi preposti. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato insieme a me finora ed, in primis, il sindaco, la Giunta, il presidente ed il Consiglio. Sono certo che la rinnovata collaborazione fra Comune e Regione ci portera' a tagliare nuovi e prestigiosi traguardi". "L'occasione e' gradita - conclude Morrone - anche per formulare gli auguri di buon lavoro a Maria Luisa Arsi', neoeletta in Consiglio comunale".

Dettagli Creato Martedì, 03 Marzo 2020 12:25