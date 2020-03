Corigliano-Rossano (Cs), Stasi: “La mia determinazione rimane immutata”

"Voglio rassicurare tutti sulla serenita' e sulla determinazione immutate, mia personale e dell'amministrazione Comunale rispetto al progetto di cambiamento richiestoci ed affidatoci dai cittadini". Cosi', in una nota, il sindaco Flavio Stasi informando di aver sporto formale denuncia rispetto alle affermazioni gravi contenute in un post diffuso su un social nei giorni scorsi. Il primo cittadino ha quindi "ringraziato i colleghi sindaci dell'intera regione che, insieme ai rappresentanti di associazioni, sindacati, esponenti della cultura e della chiesa e a numerosissimi semplici cittadini di tutto il territorio in questi giorni mi hanno destinato pubblicamente e in privato messaggi di vicinanza e di solidarieta'".

Dettagli Creato Lunedì, 02 Marzo 2020 19:58