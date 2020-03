Spezzano Albanese (Cs), convegno medico scientifico sulle patologie oncologiche e traumatologiche del settore testa-collo

Il giorno 7 marzo 2020 alle ore 18:30 presso la sala consiliare del Comune di Spezzano Albanese si terrà un convegno medico scientifico sulle patologie oncologie e traumatologico del settore testa- collo.

I relatori si esprimeranno circa la prevenzione e la diagnosi in Calabria, e sulla possibilità del popolo calabrese di poter usufruire della competenza e della professionalità di professionisti di calibro nel settore come il Dott. Domenico Valente, uno dei massimi esperti di Chirurgia Maxillo-Facciale in Italia.

Tra gli altri relatori, Ilaria Domanico presidente dell'Associazione ASCOLTO, che ha organizzato la convention; Valeria Di Loreto, psicologa; Antonio Molinaro nutrizionista.

Si discuterà dunque anche sull'importanza della nutrizione nei pazienti traumatizzati ed oncologici e come affrontare il delicato aspetto psicologico nelle situazioni difficili a seguito di traumi e interventi demolitivi.

L'evento è patrocinato dal Comune di Spezzano Albanese e dall'Associazione Ascolto, che da tempo aiuta i pazienti, in base alla patologia, a trovare canali preferenziali sia diagnostici che curativi, indirizzandoli verso specialisti che aderiscono alle iniziative. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Simona Stammelluti.