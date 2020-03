Mendicino, l'assessore Bucarelli: "Fondi per fronteggiare emergenza Coronavirus"

"In questi giorni di emergenza sanitaria a livello nazionale, a causa del propagarsi del virus COVID-19, come Ammininistratore locale, in qualita' di Assessore della citta' di Mendicino, sento il dovere istituzionale di porre l'attenzione su quegli strumenti che permetterebbero a noi amministratori di creare in modo piu' tempestivo e diffuso misure di prevenzione per i lavoratori, i cittadini e gli studenti delle nostre comunita'.

Si palesa la necessità di un intervento statale non solo per aiutare economicamente le imprese ricomprese nelle zona rossa, ma anche per fare fronte ad una "emergenza di prevenzione e cura''.

Emergenza di Prevenzione che si potrebbe combattere con aiuti e fondi destinati a enti pubblici e privati (che hanno contatto diretto con pubblico), utili per l'acquisto di stazioni igienizzanti e ausili e presidi per l'igienizzazione in genere.

Emergenza sanitaria che si combatte con nuove risorse (medici e infermieri) da assumere e realizzazione di strutture mobili e non per ospitare le persone contagiate.

Come amministratore ho iniziato una ricerca di mercato al fine di dotare i plessi scolastici del mio territorio di stazioni igienizzanti, così come la casa comunale e le strutture di proprietà dell'ente che amministro, ma ogni giorno dobbiamo combattere anche con le poche risorse economiche che abbiamo a disposizione.

E' necessario che lo stato tuteli la sicurezza prima ancora che si trasformi in emergenza; questa è Prevenzione!". Lo afferma in una nota Irma Bucarelli, Assessore Città di Mendicino