Minaccia a Stasi: solidarietà dall'Amministrazione Comunale di Mormanno

"Piena solidarietà a Flavio Stasi. Le minacce alla sua persona sono un attacco al vivere civile e democratico che la sua amministrazione ed il suo impegno personale sta mettendo in campo per la crescita culturale, sociale ed economica della grande città Corigliano Rossano. Sempre più spesso giovani amministratori, protagonisti di un grande riscatto dei territori in cui sono impegnati in prima persona, sono oggetto di pesanti minacce che provano ad indebolirne l'impegno. Non sarà così per il Sindaco Flavio Stati che non si lascerà fiaccare nel suo impegno per la comunità che lo ha scelto come guida politico amministrativa e non dovrà essere così per tutti coloro che prima, e purtroppo dopo di lui, riceveranno pesanti insulti e avvertimenti di stile mafioso. Tutti noi dovremo fare fronte comune nel sentirci parte di un'unica grande realtà territoriale che si aiuta e si autodetermina per il bene, non lasciando a nessuno il diritto di alzare il tono del linguaggio, della minaccia, della paura. Come amministratori impegnati in prima linea ogni giorno dovrà arrivare sempre forte il coro della nostra indignazione verso atti vili di siffatta natura, ma anche la vicinanza umana ed amministrativa guardando insieme verso l'orizzonte possibile che deve farci mettere ai margini, insieme, le mele marce che provano a destabilizzare il vivere civile e democratico". Lo afferma in una nota Giuseppe Regina, Sindaco di Mormanno.

Dettagli Creato Domenica, 01 Marzo 2020 16:01