Mormanno: parte il nuovo servizio di trasporto pubblico

Non cambiano le tariffe, nè gli orari, ma nel trasporto pubblico urbano di Mormanno cambia la ditta e arriva un mezzo tutto nuovo. L'amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Giuseppe Regina, ha così voluto dare impulso al servizio, risolvendo il precedente contratto, ed affidando la nuova gestione del trasporto urbano.

Una scelta che va nel rispetto delle fasce deboli come anziani e studenti che usufruiscono dei collegamenti urbani per gli spostamenti sul territorio, per recarsi a scuola ogni giorno e che si colloca anche nella valorizzazione dell'imprenditoria locale e nel rispetto della mobilità sostenibile. Infatti da lunedì 2 marzo entrerà in servizio un nuovo autobus che garantirà il trasporto urbano e che fino al 31 agosto avrà carattere di affidamento temporaneo. Questo tempo è stato considerato congruo per le opportune valutazioni sul servizio e per l'esperimento della successiva e conseguente procedura di affidamento.