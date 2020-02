Diamante, lettera del Comitato "Difesa Ambiente" al consigliere Antonio Cauteruccio

"Prendiamo alla lettera ciò che il consigliere con delega all'ambiente Antonio Cauteruccio ha dichiarato nell'ultimo comunicato stampa e cioè l'invito a "collaborare al bene comune" chiosandolo con un "cari signori". Ebbene , come ambientalisti, che abbiamo sempre lottato per il bene comune nel nostro paese, ed è la storia di questo paese che lo testimonia, vogliamo prenderlo in parola, ed affrontare una problematica che a nostro avviso nessuna amministrazione precedente ha mai saputo affrontare, da quella di Magorno a quella di Gaetano Sollazzo sindaco e Francesca Casella vicesindaco, e cioè negli ultimi dieci anni di amministrazione PD che abbiamo avuto. Parliamo di rifiuti.

Sappiamo che il contratto con la ditta MIA è scaduto il 1° dicembre dell'anno scorso. Che al primo dicembre dell'anno scorso la "nuova" amministrazione insediata dal 7 luglio 2019 non aveva approntato un nuovo appalto ( quattro mesi di tempo evidentemente non sono bastati ) e che alla ditta Mia, di conseguenza, è stata concessa una proroga di dieci mesi. Sappiamo che i primi di marzo il nuovo bando dovrebbe essere pronto da inviare alla Stazione Unica appaltante di Praia a mare e questo vorrà dire che anche questa estate avremo ancora la stessa ditta che a nostro avviso è incapace a gestire la questione rifiuti. Sappiamo anche che gli operatori ecologici ( veri eroi di questa situazione che indefessamente portano avanti la pulizia del nostro paese) non vengono pagati dal mese di settembre dell'anno scorso e che solo il mese di ottobre verrà a giorni pagato."

Ad affermarlo il Comitato "Difesa Ambiente" di Damante in una lettera indirizzata al consigliere Antonio Cauteruccio. Il Comitato "Difesa Ambiente" chiede, inoltre, quanto segue:

"1. Se sono state messe nella nuova gara di appalto motivi di esclusione della stessa ditta che ha gestito la raccolta negli ultimi anni per mancanza di mezzi idonei, per i mancati pagamenti agli operai, per mancato rispetto dell'appalto precedente.

2. Se sono state messe a disposizione nel nuovo appalto, nuove somme di investimento per attrarre ditte serie capaci con mezzi moderni di operare in un territorio di 50 mila persone nei mesi estivi e di 6000 nei mesi invernali, calcolando punte elevate nelle giornate di feste quali il week end , Natale e Pasqua.

3. Se sono state prese misure perché in questi dieci mesi di proroga la ditta Mia disponga un servizio suppletivo per affrontare i giorni di Pasqua e l'estate prossima a venire, per evitare accumuli di rifiuti e mancato funzionamento della raccolta differenziata.

4. Se è prevista per questa emergenza l'apertura dell'isola ecologica che potrà permettere ai cittadini di portarvi direttamente gli ingombranti evitando così che vengano gettati nottetempo per le vie del nostro paese.

5. Se nel nuovo capitolato d'appalto verrà inserito quanto lo stesso Cauteruccio da oppositore alla Giunta "Sollazzo sindaco-Francesca Casella vice sindaco", il 18 maggio del 2018,propose, e cioè:

" - specifici sgravi fiscali per le utenze a ridotto conferimento di umido; la possibilità di installare punti di raccolta della tipologia Eco Compattatori per plastica e alluminio sul territorio comunale dando preferenza ad alcuni punti nevralgici soprattutto nel periodo estivo(es. grandi condomini) associando il provvedimento a specifici incentivi e/o sgravi di natura tributaria per gli utenti che collaborano alla raccolta - Sperimentare isole ecologiche a scomparsa per risolvere il problema degli orari di conferimento. Copertura economica: redazione di un nuovo capitolato d'appalto dei rifiuti che riservi subito e finalmente al Comune di Diamante l'introito derivante dalla vendita di tutte le materie da riciclo per fare cassa, abbassare le aliquote ed arrivare ad una gestione diretta della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento delle strade cittadine".