Lavia (Ust Cisl): “Da cinque anni impedito accesso dignitoso a centro storico area urbana Corigliano Rossano”

«Il Ministro De Micheli ed il Vice Ministro Cancellieri – afferma Giuseppe Lavia, Segretario Generale dell'UST Cisl di Cosenza – hanno comunicato l'assegnazione alle Province di uno stanziamento di 995 milioni di euro da destinare a Programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali per il periodo 2020-2024.

Per la Calabria è previsto nel quinquennio un finanziamento di 47 milioni determinato in base a criteri definiti nella Conferenza Stato-Regioni. La Provincia di Cosenza fruirà in questo arco di tempo di poco più di 16 milioni: circa 976.000 euro per il 2020, 1.789.00 per il 2021, 4.473.00 per ciascuna annualità 2022, 2023, 2024.

La Cisl – prosegue Lavia – ritiene che debba essere individuato come intervento prioritario il ripristino della galleria paramassi che da cinque anni, nel tratto posto sulla SP 188 Rossano-Sila, a causa delle note problematiche di dissesto e di sicurezza, non consente un accesso dignitoso al centro storico dell'area urbana di Rossano, nella città di Corigliano Rossano, che ospita tra l'altro il Codex Purpureus Rossanensis, patrimonio UNESCO.

Le risorse disponibili per l'annualità 2020 consentirebbero di realizzare gli interventi previsti dal progetto esecutivo di ripristino della galleria, in fase di ultimazione, che prevede una spesa complessiva di circa 610.000 euro.

Il dare priorità alla realizzazione di quest'opera concretizzerebbe al meglio lo spirito del Programma straordinario che, come ha dichiarato il Ministro De Micheli, è quello di intervenire sulla sicurezza delle infrastrutture anche e soprattutto in relazione al dissesto idro-geologico.

Compiendo subito questa scelta, il Presidente della Provincia Iacucci manderebbe un importante segnale di attenzione ad una comunità e ad un territorio che attendono da troppo tempo un intervento risolutivo alla problematica segnalata; soprattutto – conclude il Segretario generale dell'UST Cisl di Cosenza –, considerata la fase avanzata dell'elaborazione di un progetto esecutivo, i finanziamenti potrebbero essere trasformati in cantieri nel giro di pochi mesi, cosa che purtroppo non avviene quasi mai».