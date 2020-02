9 milioni per la costa Tirrenica, il sindaco di Fiumefreddo soddisfatto

Con grande soddisfazione mi preme annunciare il finanziamento da parte del Consiglio dei Ministri di un contributo di 9.000.000 di euro, per i danni delle mareggiate che hanno flagellato la nostra costa tirrenica prima di Natale. Esprimo grande gratitudine in primis al Sen. Ernesto Magorno per l'impegno profuso in prima persona presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per aver sollecitato la richiesta dei sindaci della costa tirrenica ed al Governo intero per la sensibilità e sollecitudine dimostrata nell'accogliere la richiesta dei comuni costieri. Nei vari incontri che si sono tenuti con i colleghi Sindaci presso il Comune di Fiumefreddo Bruzio ed il Comune di Diamante, ho sempre ripetuto che l'unione fa la forza e tutto questo è la dimostrazione che se ci mettiamo insieme riusciamo a sensibilizzare le istituzioni sovra comunali, tutte. Il contributo assegnato dal Governo è il frutto di un lavoro corale dell'organo amministrativo e gli uffici tecnici, che in pochissimo tempo hanno redatto il dossier recapitato direttamente al Premier Conte dal Senatore Magorno e della sinergia istituzionale profusa; permettendo di guardare con positività alla prossima stagione turistica, garantendo la fruizione delle aree che attualmente risultano dissestate. Il prossimo passo da compiere è quello di ottenere l'assegnazione immediata delle somme da parte della Protezione Civile, senza ulteriori perdite di tempo in quanto la stagione turistica è ormai alle porte". Lo afferma in una nota Fortunato Rosario Barone, Sindaco di Fiumefreddo Bruzio.

Dettagli Creato Sabato, 29 Febbraio 2020 14:13