San Giovanni in Fiore: iniziata stamattina operazione di copertura discarica Vetrano

"Avevamo assunto un impegno e lo abbiamo mantenuto: la discarica di Vetrano è finalmente e definitivamente chiusa e stanno partendo le prime operazioni di copertura". E' quanto afferma, con evidente soddisfazione, l'assessore all'ambiente Giovanni Gentile che, insieme al sindaco, Pino Belcastro, sostenuto dall'intera amministrazione comunale, ha portato avanti una battaglia decisa e forte, combattuta anche a suon di carte bollate in ogni sede idonea al raggiungimento dell'importante obiettivo, a cominciare dalla Regione Calabria e dall'Ato 1 Cosenza.

"La conclusione dell'attività della discarica del Vetrano– prosegue l'assessore Gentile – c'è stata comunicata ufficialmente nei giorni scorsi dal Consorzio Valle Crati. Ne diamo notizia solo oggi perchè proprio questa mattina sono iniziate le operazioni di compattazione dei profili e copertura del sito che, per quanto ci riguarda, rappresentano il traguardo che ci eravamo prefissati e che finalmente abbiamo raggiunto, dopo un lungo ed impegnato lavoro. Di ciò siamo oltremodo soddisfatti soprattutto perchè le nostre popolazioni possono finalmente tirare un sospiro di sollievo rispetto ad un tema assai avvertito e delicato per la tutela dell'ambiente e la salute pubblica, ma anche perchè in questo modo ci auguriamo di zittire una volta per tutte i tanti denigratori della Giunta Belcastro, che sulla questione della discarica, a soli fini elettoralistici, hanno gettato fango su ogni nostro atto ed azione, seminando falso allarmismo e scompiglio nella comunità. Strumentalizzazioni che ci lasciamo, finalmente, alle spalle, consegnando alla collettività l'avvio delle procedure di copertura della discarica. Il risultato raggiunto, infatti, ci dà ragione della nostra azione, improntata alla correttezza ed alla serietà amministrativa, che abbiamo portato avanti solo ed esclusivamente a beneficio dei nostri concittadini, assumendoci gravose responsabilità e mettendoci la faccia per com'è nostro costume fare. La chiusura odierna della discarica di Vetrano è la dimostrazione che, se si governano, le cose si possono fare. E noi le abbiamo fatte".

"Personalmente – conclude Giovanni Gentile – continuerò a mantenere alta l'attenzione ed a vigilare su questi importanti lavori di copertura, affinché essi siano completati nei tempi stabiliti e possa cominciare la realizzazione di un progetto di recupero dell'intera area".