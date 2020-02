Morano Calabro, Di Natale: "Difesa e sicurezza: parole chiave del giusto vivere quotidiano"

Difesa e sicurezza: parole chiave del giusto vivere quotidiano. A seguito della nota stampa a firma del capogruppo di Morano Democratica, Angelo Severino, in merito alla carenza di personale per i Carabinieri della stazione locale, a dire la sua è il Consigliere Regionale Graziano Di Natale.

Queste le sue dichiarazioni: "Le risorse umane sul territorio sono di fondamentale importanza in quanto consentono di poter operare con maggiore attenzione e di garantire quegli standard di sicurezza ottimali. Di fronte alla recrudescenza della criminalità organizzata è pertanto necessario una presenza più imponente delle forze dell'ordine ed è in questa ottica auspicabile che le Istituzioni tutte interagiscano strettamente affinché i cittadini avvertano sempre più la presenza dello Stato. È evidente che uomini e donne che vestono tali divise conquistano giornalmente un valore, quello della fiducia della gente onesta. Ed è per queste persone che sostengo pienamente l'appello di Angelo Severino sulla necessità di potenziamento della presenza delle forze dell'ordine per il raggiungimento degli obiettivi di difesa del territorio. La carenza organica altro non è che il male della sicurezza". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Graziano Di Natale.