Secondo appuntamento del ciclo "Ritrovarsi.Alle radici del Presente" a Cosenza

Secondo appuntamento del ciclo "Ritrovarsi.Alle radici del Presente" facente parte del Progetto CoSenza Stress offerto alla popolazione dalla Rete Olistica Cosentina. Il viaggio nella consapevolezza di sé stesi continua fra suoni di campane tibetane, meditazioni di Psicologia Olistica e Yoga, che si porranno in relazione a quelle luci, ombre, forme, esternazioni e rilievi, delle varie opere degli artisti: Altomare, Nudi e Paternostro, esposte in mostra all'interno del Museo del Presente. Con le loro opere, anch'essi cercano di andare a creare o accogliere quegli "equilibri che sono difficili" come cerca di fare appunto, l'artista dell'equilibrio Nicola Cozzi che incontreremo in una delle sale del Museo.

Dettagli Creato Sabato, 29 Febbraio 2020 09:48