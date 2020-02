Bcc Mediocrati Rende (Cs), domani assemblea elettiva Club Giovani Soci

Al termine del terzo triennio dalla sua fondazione, il Club Giovani Soci della BCC Mediocrati rinnoverà i propri organi sociali.

Venerdì 28 febbraio, la Sala De Cardona della sede Bcc Mediocrati a Rende ospiterà l'evento in cui tutti i Giovani Soci si ritroveranno per far il punto sulle attività svolte e per rendicontare tutta la vita sociale del Club nell'ultimo anno. A presenziare l'evento, come ogni anno, il Presidente della BCC Mediocrati Nicola Paldino, il Direttore Generale Alessandro Bove e il segretario generale Federico Bria.

Oltre al consueto rendiconto dell'anno sociale del Club, in palio l'estrazione di due premi:

• 1 weekend per due persone in una perla del Sud come Polignano a Mare;

• 1 buono spesa spendibile in un noto negozio di elettronica.

Dopo l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo tutti i membri del Club brinderanno davanti ad un buon aperitivo.