Cassano allo Ionio (Cs), il 3 marzo scuole chiuse per disinfestazione

Scuole chiuse a Cassano All'Ionio, martedì 03 marzo prossimo, per procedere al servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione degli ambienti. Il sindaco del Comune di Cassano All'Ionio, Gianni Papasso, ha emanato un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura dei plessi scolastici comunali adibiti a Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale "Biagio Lanza – Lorenzo Milani" del Capoluogo, dell'Istituto Comprensivo Statale "Umberto Zanotti Bianco" di Sibari e dell'Istituto Comprensivo "Giuseppe Troccoli" di Lauropoli.

La decisione è stata assunta dal primo cittadino, a seguito della comunicazione fatta pervenire dalla ditta Anticimex srl appaltatrice del servizio in questione, per il periodo 2019-2020. Nell'atto, è stato, inoltre, disposto la trasmissione alle competenti autorità scolastiche dei rispettivi istituti comprensivi, al gestore del servizio di trasporto scolastico, al gestore del servizio di refezione scolastica, per i conseguenti provvedimenti di competenza, affinché ne venga garantita adeguata diffusione e conoscenza al fine di consentire alla comunità locale di adottare le cautele del caso. L'ordinanza sindacale, è stata inviata anche all'ufficio tecnico dell'ente, al Comando di Polizia Locale, alla Prefettura di Cosenza, alla locale Tenenza dei Carabinieri, e al Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari.