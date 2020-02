Cosenza, rinviata la presentazione dello spettacolo "Follia di Shakespeare” di Max Mazzotta

Rinviata a data da destinarsi la conferenza stampa dello spettacolo "Follia di Shakespeare- Macbeth vs Romeo e Giulietta" prevista per lunedì 2 marzo, nel ridotto del Teatro Rendano. Sarà dunque, annunciato nei prossimi giorni l'incontro con il regista Max Mazzotta, l'intero cast e i produttori Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano.

In questa versione che festeggia i 20 anni dalla prima messa in scena, protagonisti saranno due volti del cinema e del teatro nazionale: Stella Egitto (Lady Macbeth/Giulietta) e Lorenzo Richelmy (Macbeth/Mercuzio).

Con loro, i bravi interpreti della compagnia Libero Teatro: Francesco Gallelli (Romeo/portiere); Alessandro Castriota Scanderberg; Paolo Mauro; Francesca Gariano; Ilaria Nocito; Graziella Spadafora; Francesco Pupa ed Emanuel Bianco.

