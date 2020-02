Corigliano-Rossano (Cs), scuola: consegnati lavori edificio via G. Rizzo

Scuola, sono stati consegnati alla ditta esecutrice i lavori di manutenzione straordinaria con interventi di adeguamento strutturale, anti-sismico e alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità ed efficientamento energetico dell'involucro edilizio dell'edificio scolastico di Via G.Rizzo.

A darne notizia è all'uso ed assetto del territorio Tatiana Novello ribadendo che la struttura è stata destinataria di un finanziamento regionale di oltre 880 mila euro e nonostante fosse stata già realizzata la progettazione, la gara per l'affidamento dei lavori era ferma da tempo a causa di una serie di impedimenti che l'Amministrazione ha definitivamente superato.

MENSA/L'assessore coglie inoltre l'occasione per informare che l'Amministrazione Comunale si è fatta carico di garantire il pagamento della fattura relativa alla mensa scolastica in tempi brevi, così da evitare qualsiasi tipo di interruzione o disservizio. La collaborazione tra ente e sindacati ed il dialogo con l'impresa – aggiunge la Novello auspicando un sempre maggiore coordinamento – è stata proficua, scongiurando problemi salariali ai lavoratori impegnati nell'appalto cittadino e nel garantire il diritto al servizio mensa.

MESSA IN SICUREZZA TORRENTI/Programmato il completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Leccalardo, esattamente dell'alveo del torrente ed il tratto di torrente tra la vasca di sedimentazione ed il parcheggio in prossimità dell'OVS più l'aggiunta di una briglia. – È quanto è stato concordato dal tavolo tecnico, svoltosi nei giorni scorsi, tra l'Amministrazione Comunale, rappresentata dal vice sindaco Claudio Malavolta e l'assessore all'urbanistica Tatiana Novello ed il Consorzio di bonifica dei bacini dello jonio cosentino rappresentato dal presidente Marsio Blaiotta insieme ai tecnici incaricati dal Consorzio e quelli tecnici comunali. Obiettivo ribadito nell'incontro è stato quello di instaurare una proficua collaborazione tra Comune e il Consorzio e programmare le azioni di intervento e progettazione sul territorio. Nel corso della riunione è stato infine condiviso un percorso di collaborazione logistica tra i due enti per il progetto di ammodernamento della attuale condotta consortile che si sposterebbe dal sottosuolo del centro abitato dell'area urbana di Corigliano.