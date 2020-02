La Presidente della Commissione Consiliare Attività Economiche e Crescita Urbana, Annalisa Apicella, appartenente al Gruppo Consiliare Cosenza Positiva-FdI ha convocato per lunedi mattina una riunione straordinaria di tutti i componenti la commissione per verificare l'opportunità di realizzare l'imminente fiera di San Giuseppe.

La partecipazione alla Fiera di migliaia di esercenti provenienti da tutta Italia espone la città ad un rischio che è doveroso accertare e valutare unitamente agli organi sanitari preposti ed alle autorità di protezione civile. Non v'è dubbio che la mobilità delle persone, l'approvvigionamento delle merci da parte degli ambulanti presso distributori di diverse nazionalità, senza avere la certezza di aver osservato il periodo di quarantena, aumenta il rischio di contagio ed il suo proliferarsi. A ciò si aggiunga la promiscuità di migliaia di avventori in fiera che possono determinare una diffusione incontrollata del virus. Tutto ciò, senza determinare ossessioni paranoiche, impone una attenta valutazione della situazione affinchè il Sindaco e le Autorità di sicurezza pubblica adottino le scelte più idonee onde evitare rischi sanitari. Nei prossimi giorni verranno auditi anche esperti in virologia per ponderare tutto al meglio e garantire la sicurezza dei cittadini.