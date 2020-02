Cosenza, Amaco rinnova parco mezzi

Il parco mezzi di Amaco - tra i più ecologici d'Italia con il suo 90% di macchine a metano - si rinnova e accoglie 5 nuovi mezzi per il trasporto pubblico locale, aumentando anche la dotazione delle navette per il servizio "Al Volo". Il battesimo in piazza dei Bruzi, presenti il Sindaco Mario Occhiuto, l'Amministratore Unico di Amaco Paolo Posteraro e il direttore della municipalizzata Ernesto Ferraro. Mentre ci si appresta ad approvare un bilancio in pareggio, l'azienda rinnova del 10% il suo parco mezzi, prevedendo così di riuscire ad abbattere sensibilmente la soppressione di corse, mentre si attendono dalla Regione Calabria ulteriori mezzi, questa volta elettrici. Intanto, si conferma in crescita il trend di utilizzo del servizio Al Volo, tanto da richiedere due nuove navette, entrambe adatte al trasporto di persone diversamente abili.

Il vertice Amaco conferma poi che non si demorde sulla lotta all'evasione tariffaria che sta ottenendo risultati positivi.

