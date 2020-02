L’Unical apre le porte alle aspiranti matricole, Open Day il 26 febbraio

Mercoledì 26 febbraio l'Unical presenta l'offerta formativa per l'anno accademico 2020/2021 alle future matricole. L'appuntamento è a partire dalle ore 9 presso il Centro Congressi "Beniamino Andreatta" (Aula Magna) con l'Open Day organizzato dall'Ufficio Orientamento dell'Università della Calabria.

Fino alle 14 all'interno del Centro Congressi sarà possibile visitare gli stand dei 14 Dipartimenti dell'Unical e di tutte le strutture che erogano servizi.

Un evento dedicato agli studenti, alle loro famiglie, alle scuole per presentare i corsi di studio dell'ateneo, che ai futuri diplomati offre la possibilità di scegliere tra 31 lauree e 6 lauree magistrali a ciclo unico. Docenti, tutor e personale dei Dipartimenti saranno in Aula Magna per rispondere alle domande di ragazzi e famiglie e aiutarli a orientarsi verso una scelta consapevole.

L'Open Day, però, è anche l'occasione per prepararsi all'iscrizione. I visitatori in Aula Magna troveranno il personale dell'area Servizi Didattici e potranno informarsi sulle modalità di ammissione all'Unical e sulle novità del Bando Tolc (Test on line Cisia) per l'iscrizione anticipata, già in corso di pubblicazione. L'ateneo predisporrà anche delle postazioni informatiche a disposizione dei ragazzi pronti a presentare domanda d'ammissione. Tutta la procedura sarà on line: per partecipare ai Tolc sarà necessaria una doppia iscrizione, prenotando la prova sul sito del Cisia e compilando la domanda d'ammissione per il corso di laurea scelto sulla piattaforma Esse3 dell'Unical.

In Aula Magna ci saranno anche gli stand del Centro Residenziale, al quale rivolgersi per conoscere le modalità d'accesso a servizi e benefici legati al diritto allo studio (mense, alloggi, borsa di studio), del Servizio Studenti con disabilità Dsa e Bes, dell'Ufficio Orientamento.