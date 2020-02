Corigliano-Rossano (Cs), Graziano: "Nuovi fondi e strategie per la forestazione"

Un piano strategico forestale volto a definire strategie e priorità per la tutela del multiforme patrimonio naturale della Calabria. Potenziare le strutture regionali esistenti che si occupano di forestazione con l'impiego di personale formato e specializzato, per dare nuovo impulso al rimboschimento, alle richieste di autorizzazione dei piani di gestione e di quelle previste per l'espletamento dei progetti inerenti le misure forestali del PSR. Dare, infine, incentivi ai Comuni che si distinguano nella lotta alla CO2e che, dunque, puntano sugli orti urbani, i parchi e i giardini pubblici. La Calabria ha bisogno di nuove strategie e nuovi fondi da destinare alla forestazione.

Sono questi gli input dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali recepiti dal Consigliere regionale Giuseppe Graziano durante l'incontrato avuto con il presidente della Federazione regionale dell'ordine, Francesco Cufari.

«Mentre l'Europa – dice Graziano – si appresta a lanciare nuove ed importanti misure per la tutela dell'ecosistema e del suo grande patrimonio forestale, anche la Calabria, polmone verde al centro del Mediterraneo, è chiamata ad un cambio di passo serio, incisivo e lungimirante nelle politiche inerenti il sistema boschivo ed il verde in generale. Abbiamo necessità di sostenere l'economia green, quella delle eccellenze, per far partire proprio dalla Calabria un nuovo modello di sviluppo ecocompatibile. Ma per fare questo abbiamo bisogno delle capacità e delle conoscenze di chi questo mondo lo vive e lo studia quotidianamente».

«Condivido – prosegue il Consigliere regionale – le esigenze palesatami dal presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali, ai quali mi lega una parte importante del mio percorso professionale, di predisporre al più presto un Piano Strategico Regionale Forestale. Una magna carta dentro la quale tracciare le linee di indirizzo, le priorità per una nuova visione strategica del settore. Così come è opportuno alleggerire la burocrazia, in modo da porre fine al drastico rallentamento delle istruttorie dei progetti di taglio, delle richieste di autorizzazioni dei piani di gestione e di quelle previste per l'espletamento dei progetti inerenti le misure forestali del PSR».

«Nei prossimi giorni - conclude Graziano – mi farò promotore di un incontro tra il presidente della Giunta regionale, On. Jole Santelli, e l'ordine dei dottori agronomi e forestali per iniziare un dialogo costruttivo ma soprattutto mirato a costruire quella nuova visione in tema di forestazione che è tra i cardini principali del cambiamento atteso dalla Calabria».