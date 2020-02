Minorenne insultata perché omosessuale nel Cosentino: la madre denuncia

Una ragazza omosessuale e minorenne e' stata insultata pesantemente da alcune persone, che hanno fatto specifico riferimento alle sue tendenze sessuali, mentre viaggiava su un pullman da Cosenza a Marano Marchesato, il centro della provincia in cui risiede. A denunciare l'accaduto ai carabinieri di Rende e' stata la madre della ragazza. Secondo quanto raccontato dalla donna, la figlia e' rientrata a casa visibilmente provata, dicendo di non sentirsi bene e chiudendosi nella propria camera. La donna, preoccupata per il comportamento della figlia, ha appreso poi, attraverso messaggi whatsapp, quello che era accaduto. I carabinieri, sulla base della denuncia presentata dalla madre della minorenne, hanno avviato indagini per identificare i responsabili dell'aggressione verbale.

Dettagli Creato Venerdì, 21 Febbraio 2020 20:39