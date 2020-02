Sit-in all’Unical per chiedere la liberazione di Patrick Zaky

"Fin tanto che ci sara' questa attenzione sul caso di Patrick George Zaky, sara' piu' difficile insabbiare il caso, ed e' per questo che oggi siamo qui". E' quanto hanno sostenuto i ragazzi del Coordinamento universitario Link, che hanno indetto un sit-in, all'Universita' della Calabria, a Rende, per chiedere la scarcerazione immediata dello studente egiziano iscritto all'Universita' di Bologna e arrestato nei giorni scorsi al Cairo con l'accusa di sovversione. L'iniziativa e' stata promossa da Amnesty International Calabria, centro sociale Filorosso, Link, Arci Cosenza e Eos Arcigay. Gli studenti hanno esposto cartelli con scritte in inglese, italiano e arabo e hanno annunciato di voler manifestare fino alla liberazione di Zaky.

"Accadono cose assurde per quanto riguarda i diritti umani - dicono gli studenti - e questa cosa ci preoccupa molto. Chiediamo che si faccia chiarezza e continueremo a lottare per la liberta' di Patrick, perche' non vogliamo si ripeta cio' che fu per Giulio Regeni".