Corigliano Rossano (Cs), Stasi: “Stato deve potenziare i presidi di legalità nel territorio”

"La riorganizzazione con potenziamento dell'Arma dei Carabinieri e l'innalzamento del Commissariato della Polizia di Stato ad ufficio dirigenziale sono non solo opportuni, ma necessari e doverosi alla luce di una città di 80 mila abitanti e di 400 km quadrati di estensione, complessa ed importante allo stesso tempo". È quanto ha ribadito il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, partecipando, stamani (giovedì 20 febbraio) alla riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine con all'ordine del giorno ordine e sicurezza pubblica nel comune di Corigliano-Rossano convocata dal Prefetto di Cosenza Cinzia Guercio.

Nel corso della lunga ed articolata discussione sugli episodi criminali consumatisi nell'ultimo periodo nel territorio, il Primo Cittadino ha confermato il sentimento di grande preoccupazione sociale ed istituzionale, ma ha anche ribadito quanto è stato condiviso con tutti i sindaci della Sibaritide, riuniti nel corso dell'assemblea dell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO), la settimana scorsa: le istituzioni locali non intendono restare inermi e faranno la propria parte per debellare questi fenomeni, partendo dall'istituzione di un tavolo della legalità.

"Quello di cui c'è bisogno e che ho richiesto accoratamente – sottolinea il Primo Cittadino – è un segnale di coerenza da parte dello Stato, che in controtendenza con gli arretramenti del passato, deve rafforzare la nostra azione istituzionale e supportare anche una presa di coscienza da parte delle comunità e della società civile. È stato, quindi, condiviso – conclude Stasi – l'impegno da parte del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di esplicitare preoccupazione ed esigenze emerse e motivate, a tutte le istituzioni competenti con l'obiettivo di concertare nel più breve tempo possibile azioni e soluzioni tangibili per le popolazioni, a partire dal più volte citato innalzamento del presidio di Polizia".