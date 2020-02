L’auto del pilota Simone Iaquinta per due giorni a Castrovillari

«Simone Iaquinta è la testimonianza di come la passione e la costanza nel perseguire i propri obbiettivi siano la strada giusta per raggiungere il successo nello sport tanto quanto nella vita di tutti i giorni. Oltre ad essere un grande campione, infatti, rappresenta l'emblema di una città operosa che ha voglia di saper fare per poter essere protagonista». Così i dirigenti della Gas Pollino hanno salutato e ringraziato il driver castrovillarese, Simone Iaquinta, che per due giorni ha permesso a sportivi, fans ed appassionati di automobilismo, di apprezzare da vicino le caratteristiche tecniche della Porsche 911 GT3 Cup con la quale ha vinto nel 2019 la Carrera Cup.

La scelta della società del gas e della luce a partecipazione pubblica, nell'accogliere nel piazzale della sede operativa di Via XX Settembre l'auto dei successi sportivi di Iaquinta, era di duplice natura: da una parte voler omaggiare il driver castrovillarese, che tante emozioni ha regalato alla sua città ed agli appassionati di automobilismo nella corsa verso il successo del recente campionato di auto, ma anche voler sottolineare il valore dell'impegno e della costanza come dimostrazione pratica di strada verso il successo.

«L'impegno e la passione di Simone Iaquinta - hanno sottolineato i responsabili della Gas Pollino - si possono parallelamente accomunare a quelli del nostro staff, degli operatori della struttura che ogni giorno si confronta con il mercato libero della fornitura di servizi ai clienti, sapendo che nulla è dato per scontato ma con attenzione, continuo lavoro, e preparazione si può competere nella maniera giusta con i grandi segmenti di mercato che la rete offre». Ne è la riprova la grande risposta alla nuova gamma di servizi legati al settore elettrico che la società partecipata castrovillarese ha da poco annunciato e che stanno riscontrando un'ottima risposta da parte degli utenti che scelgono la Gas Pollino anche come società per la fornitura della luce.

In tanti hanno scelto in questi due giorni di farsi fotografare accanto all'auto vincente di Iaquinta che ora si appresta, nel maggio 2020, ad iniziare la nuova stagione agonistica con grandi aspettative e speranze. Sulla livrea della nuova auto che lo vedrà protagonista della Carrera Cup 2020 ci sarà ancora una volta lo sponsor tecnico della Gas Pollino che ha scelto di sostenere il campione locale anche come scelta di marketing strategico per promuovere a livello nazionale l'attività della società.