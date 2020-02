Castrovillari (Cs), Carnevale: il 25 febbraio chiuse le scuole di ogni ordine e grado

Con propria ordinanza, inviata a tutti i dirigenti scolastici, il Sindaco della città, Domenico Lo Polito, ha disposto che martedì 25 febbraio, in occasione della sfilata di carri allegorici e di gruppi mascherati, per il 62° Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

Tale scelta, oltre ad essere volta a garantire il migliore svolgimento delle manifestazioni carnascialesche, è stata dettata perché alcune istituzioni scolastiche saranno direttamente impegnate nella sfilata, per l'eccezionalità che riveste l'evento coinvolgendo ogni ambito cittadino, per non creare disagi, per la migliore regolamentazione della circolazione stradale nonché per accogliere ordinatamente quanti, dai Territori e regioni limitrofi, si riversano nel capoluogo del Pollino al fine di assistere all'appuntamento.

E, principalmente, per rendere totalmente godibile la partecipazione.