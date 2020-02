Trebisacce (Cs), il Liceo “G. Galilei” entra a far parte della rete scuole green

Il Liceo Galileo Galilei entra a far parte della rete delle Scuole Green.

L'adesione alla prestigiosa rete, promossa dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Franca Tortorella, rientra all'interno di un percorso che ha posto l'attenzione per l'ambiente al centro di diverse iniziative di successo, le quali vedono gli studenti del Liceo Galilei fattivi protagonisti.

Certi che, come riportato dal manifesto ufficiale dell'iniziativa, conoscenza, consapevolezza e partecipazione democratica, siano la miglior garanzia per arginare e, possibilmente, invertire i processi derivanti dall'emergenza climatica e ambientale in corso, il Liceo Galilei ha voluto fortemente creare un'infrastruttura concettuale attraverso la quale gli studenti possano prendere atto dello scenario ambientale ed ecologico mondiale.

Attraverso la pressione democratica sulle istituzioni delegate alle scelte politiche e con l'adozione, individuale e di gruppi di persone, di comportamenti coerenti con la difesa del bene comune per eccellenza, cioè l'ecosistema, un comportamento maggiormente responsabile è possibile per un cambiamento reale di cui gli studenti devono essere primi attuatori.

Le scuole della rete "Green" ritengono che sia una priorità educativa far conoscere tali obiettivi e promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ecosistema.

Tale rete sostiene il ruolo della scuola quale luogo che ha nelle sue finalità la promozione della corretta informazione e la formazione di cittadine e cittadini consapevoli e responsabili.

Nei prossimi mesi, grazie alla supervisione della Prof.ssa Grazia Le Voci, referente per l'educazione allo sviluppo sostenibile e per le azioni di sostenibilità ambientale e responsabile del progetto per il Liceo Galilei, saranno poste in essere una serie di iniziative legate ai temi dell'ambiente, del cambiamento climatico e dell'educazione alla sostenibilità, promuovendo progetti di educazione ambientale e buone pratiche da sperimentare nel contesto scolastico.

Il Liceo Galilei si pone ancora una volta come luogo dove l'insegnamento non è inteso secondo una concezione dell'apprendimento nozionistico, ma come una palestra del sapere, dove imparare a scoprire quali sono i comportamenti che possono trasformare gli alunni negli uomini e nelle donne di domani.