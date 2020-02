Carnevale, iniziative congiunte a Corigliano-Rossano e Crosia

"Sostenere la rete associativa, per le progettualità dal basso, l'impegno condiviso tra più attori, la continuità organizzativa e soprattutto la capacità di fare squadra anche guardando oltre i confini municipali ed incrociando altre esperienze territoriali rappresenta, per una istituzione locale, un investimento importante e prezioso sulla coesione sociale e sulla cittadinanza attiva. Ciò vale soprattutto quando le attività proposte possono contribuire a rafforzare, attraverso eventi, l'immagine e la fruizione turistica della città". È quanto dichiara l'assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo esprimendo apprezzamento con il Sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, per il progetto di promozione unitaria delle diverse iniziative per il Carnevale 2020 in programma a Corigliano-Rossano ed organizzate dalle due Pro Loco Corigliano Calabro e Rossano La Bizantina, dal Comitato Frasso Amarelli e dal Comitato di Viale Michelangelo col patrocinio dell'Amministrazione Comunale e nel limitrofo comune di Crosia organizzate dalla locale Amministrazione Comunale.

"Uno sforzo ed una sinergia intelligente ed allo stesso tempo un punto di partenza di un percorso – conclude Caudullo – che ci auguriamo possa essere proseguito e rafforzato nei prossimi anni, per questo e per altri eventi, estendendo il coinvolgimento a tutto il territorio".