Da Mirto Crosia (Cs) a Sanremo, Natascia Callegaro pettina vari cantanti

Prosegue senza sosta la scalata professionale della parrucchiera e stilista di Mirto Crosia Natascia Callegaro. Una donna dinamica, attenta alle innovazioni, vogliosa di offrire servizi qualitativamente sempre migliori. Stavolta è stata impegnata in una nuova e interessante avventura lavorativa. In occasione della settantesima edizione del Festival della Canzone italiana è stata chiamata a Sanremo per pettinare artisti e personaggi della Rai. Fra le vip acconciate dalla parrucchiera e stilista calabrese ci sono Rita Pavone, Elettra Lamborghini, Giordana e Renee Sylvie Lubamba Nella Città dei fiori la signora Callegaro non è salita da sola, ma è stata sistematicamente affiancata dalla giovane figlia Federica Prantera, alla quale è stato affidato un ulteriore delicato compito: la cura del make-up di vari artisti partecipanti al Festival.

D'altronde, anche quest'ultima non è nuova ad approcci di alta professionalità in quanto, oltre alla sua formazione accademica (diplomata, fra l'altro, come Mua, make-up artist, presso l'Accademia di trucco professionale Panzera di Roma), nonostante la sua giovane età ha già un'ampia esperienza presso l'innovativa struttura della propria genitrice. Intanto, in occasione del Festival, Radio Lattemiele, ha decretato Natascia Callegaro, titolare della Hair&Spa di Mirto Crosia, come migliore esperta hairstylist. A tal proposito è stata invitata in diretta radiofonica a commentare il look delle semifinalisti, scegliendo l'icona beauty di #sanremo2020. Durante la trasmissione non sono mancati lunghi dibattiti con vari speaker radiofonici. Diversi punti di vista. Un confronto continuo fra i partecipanti al programma trasmesso via etere. L'occasione di narrare il proprio pensiero, anche in base ai propri paradigmi di riferimento. La signora Callegaro ha espresso il suo punto di vista con classe evitando di stigmatizzare alcuno. La sua scelta è ricaduta su Elettra Lamborghini. Rientrando dalla Ligura, la stilista e parrucchiera crosiota ha evidenziato di essere stata orgogliosa di aver rappresentato la Calabria, ovviamente nell'ambito del suo campo lavorativo. Giudizi positivi sull'operato delle due esperte calabresi, Natascia Callegaro e Federica Prantera sono stati espressi dai vari artisti di cui esse si sono presi cura.

L'esperienza sanremese è soltanto l'ultima attività in ambito nazionale, in ordine di tempo, per l'esperta della cittadina ionica. Come si ricorderà l'estate scorsa ha operato attivamente al Festival del cinema di Venezia, durante il quale ha acconciato numerose e famose star femminili. Lo scorso mese di settembre, invece, ha partecipato alla Fashion week milanese Palazzo Visconti, unica parrucchiera come rappresentante "Nashi salon" Milano Porta Genova, dove ha acconciato ben 50 modelle e nello scorso mese di dicembre è stata chiamata in Rai per pettinare le "Signorine buonasera" per il programma di Marco Liorni 'Italia Si'. Quale sarà la prossima tappa? È presto per dirlo, intanto, ritornata in Calabria si è rimboccata le maniche e, presso la propria struttura, ha ripreso il suo lavoro quotidiano.