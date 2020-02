A San Giovanni in Fiore (Cs) gazebo informativi per il diritto alla salute

Le cittadine attive di San Giovanni in Fiore, aderenti al costituendo gruppo di promozione culturale e sociale "Donne e diritti", comunicano che domenica 16 febbraio 2020 dalle ore 9:00 alle 12:30, su via Roma, nei pressi della antica Statua dell'Angelo, è previsto l'allestimento di un gazebo per la presentazione di una petizione popolare che rivendica maggiori diritti e servizi per i cittadini di San Giovanni in Fiore.

"Irrisolto, perché mai seriamente affrontato, rimane il diritto alla salute, da anni, infatti, assistiamo a una costante diminuzione dei servizi socio sanitari e alla perdita di qualità dei servizi ospedalieri. A nulla sono valsi fin ora i pur lodevoli, anche se episodici e isolati, momenti di opposizione a questo destino. Non ci rassegniamo, vogliamo vivere e non sopravvivere, e siamo pronte a sostenere questa petizione con la mobilitazione.

Questa è una prima iniziativa delle altre previste per rendere protagoniste le donne, ma non solo, nella vita civile di San Giovanni in Fiore.

Ci appelliamo, prima di tutto, alle donne sangiovannesi.

Firmate, partecipate, diventiamo protagoniste della nostra storia per ridare un futuro al nostro Paese".