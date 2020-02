Orrico: “Ottimo incontro per il Cis Cosenza”

"Sono stati due giorni intensi quelli dedicati al Cis Cosenza. Intensi e, sono fiduciosa, proficui per la citta'. Due giorni di confronto costruttivo, in un clima di collaborazione e concertazione con comitati del centro storico, associazioni, parti sociali, ordini professionali, istituzioni e cittadini". Lo scrive su Facebook il sottosegretario ai beni culturali Anna Laura Orrico, di ritorno dalla citta' calabrese dove si e' discusso del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) che va firmato per permettere alla citta' di usufruire dei fondi europei stanziati giu' da tempo (la delibera Cipe e' del febbraio 2018) per il Piano per il Mezzogiorno, che prevedeva la valorizzazione attraverso investimenti su cultura e creativita' dei centri storici di Napoli, Taranto, Palermo e Cosenza, ad ognuno dei quali vengono destinati 90 milioni di euro dai fondi Poin. Il Cis di Cosenza attualmente e' l'unico che deve ancora essere firmato e si tratta di una scadenza urgente, per non rischiare di perdere il finanziamento. "Ho potuto constatare come la sensibilita' e l'attaccamento di tutti gli attori intervenuti verso il centro storico sono, per fortuna, forti ed autentici e spesso insistenti su alcune linee guida volte a rimettere in moto un processo di rinascita di un luogo cosi' ricco di storia, di cultura, di tradizioni", continua Orrico, che appunto sottolinea la necessita' di fare in fretta: "La tempistica nella quale ci muoviamo impone il rispetto di un cronoprogramma stringente per poter finalmente mettere a disposizione della citta' gli ormai noti 90 milioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo". Il sottosegretario, che ha avuto da Franceschini la delega ad occuparsi di tutti i Cis, si e' detta comunque fiduciosa "che attraverso un lavoro sinergico e costante si possano raggiungere dei risultati insperati fino a qualche tempo addietro, superando steccati e incomprensioni. Risorse, quelle del Cis Cosenza, e' giusto ricordare anche questo, che devono innescare un meccanismo virtuoso capace di catalizzare altre ingenti risorse cosi' come accaduto in altri Contratti Istituzionali di Sviluppo. Un primo importante passo e' stato comunque compiuto, - conclude Orrico - avere cioe' dialogato con tutte le anime di Cosenza in un confronto all'insegna della massima trasparenza e franchezza. Ora non rimane che mettersi all'opera convergendo tutti verso un unico obiettivo prezioso per la citta' e la comunita'".

