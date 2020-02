Aieta indagato per corruzione, il circolo Pd di Cetraro: “Saprà dimostrare sua estraneità”

"Le indagini giudiziarie, come apprese dalla stampa, che interessano il consigliere regionale Giuseppe Aieta arrivano come un fulmine a ciel sereno in considerazione del fatto che Aieta da circa quindici anni ha occupato incarichi amministrativi a tutti i livelli, dimostrando sempre di essere un punto di riferimento per tutte le iniziative a sostegno della legalità e del rispetto delle regole.

Un sindaco brillante ed attivo, che si è prodigato per il processo di crescita culturale e sociale della nostra comunità, un consigliere provinciale al servizio degli enti locali, un consigliere regionale scrupoloso, attento e rispettoso di tutte le procedure amministrative.

Il Circolo del Pd di Cetraro è certo che Aieta saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che gli sono addebitati.

Il Pd ribadisce la sua piena e totale fiducia alla magistratura a cui chiede di accertare rapidamente i fatti e di procedere con rigore e determinazione". Così il circolo Pd di Cetraro (Cs).