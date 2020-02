Castrovillari (Cs), va in tribunale con un coltello nel borsello: denunciato

Stava entrando nel tribunale di Castrovillari quando personale della vigilanza Coras, durante il controllo all'ingresso, lo ha trovato in possesso di un coltello a serramanico di circa 20 centimetri. L'uomo e' stato fermato e successivamente denunciato. Il coltello era contenuto in un borsello. Secondo l'ipotesi degli investigatori l'uomo non avrebbe comunque avuto intenzione di usare il coltello che forse si era dimenticato di togliere dal borsello.

Dettagli Creato Martedì, 11 Febbraio 2020 14:09