Cosenza, esta della Madonna del Pilerio: uffici comunali chiusi mercoledì 12 febbraio

Le celebrazioni religiose della Madonna del Pilerio, Patrona di Cosenza, avranno inizio, mercoledì 12 febbraio, con la Messa Solenne, celebrata in Cattedrale, alle ore 11,30, dall'Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Mons.Francescantonio Nolè. Per l'occasione sarà rinnovata l'accensione del cero votivo offerto dal Sindaco Mario Occhiuto, a nome della città. Nel pomeriggio, dalle ore 15,30, è in programma la tradizionale processione che partirà da piazza Duomo, con sosta in piazza dei Bruzi, per il rito della lettura dell'atto di consacrazione della Città alla Madonna e l'omaggio floreale del Sindaco di Cosenza. La processione sosterà, inoltre, in Piazza 11 settembre, dinanzi alla sede della Prefettura, dove il Prefetto offrirà un omaggio floreale.

Questo il percorso della tradizionale processione della Madonna del Pilerio:

Duomo, Piazza dei Valdesi, Ponte Mario Martire, Via Sertorio Quattromani, Piazza dei Bruzi, Corso Umberto, Via Vittorio Veneto, Via Riccardo Misasi, Via Nicola Parisio, Piazza Santa Teresa, Via Arabia, Piazza Scura, Via Montesanto, Piazza 11 settembre, via Tagliamento, via Montesanto, Corso Umberto, Piazza dei Bruzi, via Sertorio Quattromani, Corso Telesio, Duomo.