A Rende nasce l’istituto di istruzione superiore Iridea

Approvata stamane da parte del consiglio comunale di Rende l'adesione alla Fondazione ITS Iridea –acronimo di innovazione, ricerca, internazionalizzazione, digitalizzazione, economia, agroalimentare- per la realizzazione dell'ITS nel settore agroalimentare che avrà sede nei locali dell'ex Crai.

Ad esporre dinanzi l'assise l'assessore alla pubblica istruzione Marinella Castiglione: "La nostra amministrazione assume un ruolo di primo piano in ordine allo sviluppo qualititativo dell'istruzione e della formazione. È necessario che si raccordi con scuola ed enti formativi in modo da offrire alle giovani generazioni opportunità di crescita culturale e professionale ed è questa opportunità unica per i nostri ragazzi", ha affermato.

"Gli istituti tecnici superiori –ha proseguito la Castiglione- costituiscono oggi il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere processi di innovazione oltre a rappresentare una opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo nazionale in quanto espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con enti produttivi, operatori economici, piccole e medie imprese".

All'ITS potranno accedere gli studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado ai quali sarà data l'opportunità di partecipare a percorsi formativi che forniranno specifiche competenze sulle filiere del vino e dell'olio, salumi e trasformati, grani e panificazione in grado di inserire nel mercato di riferimento figure professionali altamente specializzate: "Già al termine del corso, attraverso il quale si conseguirà il diploma di Tecnico superiore con certificazione delle competenze corrispondenti al V livello di qualifica europea EQF, ci si attende la realizzazione di una buona percentuale inserita in ambito lavorativo: il comparto agroalimentare, asse produttivo principale della nostra regione, registra un incremento esponenziale oggi grazie all'innesto delle nuove tecnologie e a un approccio che vede proprio nei giovani la sua forza propulsiva", ha spiegato l'assessore alla pubblica istruzione.

"L'IIS "Mancini- Tommasi", che ha promosso la costituzione della fondazione, sarà l'ente capofila e coordinerà la rete di soggetti che costituiscono l'ITS Iridea. È un'opportunità di rilievo nel panorama formativo: espressione di una strategia vincente che unisce i poli d'istruzione, formazione e lavoro facendoli dialogare in maniera sinergica. Rende oggi rappresenta non solo il luogo dove questo si realizza, ma riferimento di politiche innovative e idee sostenibili che pongono la nostra città come eccellenza in ambito non solo regionale, ma nazionale", ha concluso Marinella Castiglione.

Dettagli Creato Lunedì, 10 Febbraio 2020 16:50