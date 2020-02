Meetup “Cosenzaeoltre”: “Chiesto incontro con il Prefetto per mancata raccolta di rifiuti”

Il meetup "Cosenzaeoltre" ha protocollato in data odierna la richiesta di incontro con il Prefetto d.ssa Cinzia Guercio per la mancata raccolta dei rifiuti.

"È sotto gli occhi di tutti – scrive il meetup – che a Cosenza sono mesi che i rifiuti giacciono in strada per giorni e giorni prima di essere ritirati, nonostante i cittadini si prodighino nella differenziazione degli stessi.

La situazione ha raggiunto livelli critici non più tollerabili con ratti e animali randagi che pascolano liberamente nei cumuli di rifiuti, con il cattivo odore insopportabile, con rifiuti utilizzati come barricate e sparsi , per protesta, lungo le vie cittadine e con roghi accesi dai residenti esasperati : siamo ad un passo dall'emergenza sanitaria che la nostra amministrazione comunale sembra non essere in grado di gestire .

Per quanto enunciato sopra e a causa della colpevole negligenza e dell' immobilismo di chi è preposto alla salvaguardia della salute pubblica, ci troviamo costretti a chiedere l'intervento dell'Illustrissimo Signor Prefetto della città Brutia per scongiurare il precipitare della situazione, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione primaverile che porterà con sé anche il rialzo delle temperature con tutto quel che potrebbe conseguire con il perdurare dei rifiuti in strada".