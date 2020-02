Cosenza, il 18 febbraio il Laboratorio Riformista Calabrese dona al Commissario Provinciale del Pd foto di Pietro Nenni e Giacomo Mancini

Si terrà martedì 18 febbraio alle ore 18.00, presso i locali della Federazione del PD di Cosenza, una cerimonia di consegna di una foto donata da Laboratorio Riformista Calabrese al Commissario Provinciale del PD Marco Miccoli. La foto, che ritrae Pietro Nenni e Giacomo Mancini immortalati all'epoca dei governi di centrosinistra, ha lo scopo di sottolineare al nuovo gruppo dirigente del PD, che si propone di realizzare un forte cambiamento nel solco indicato da Zingaretti, che il nuovo partito del riformismo italiano non può fare a meno della conquista della simpatia, della militanza e del consenso dei tanti cosentini che, in tutta la nostra provincia, ancora oggi vedono negli esempi di Nenni e di Mancini la cifra del riformismo moderno e, soprattutto, la componente essenziale della cultura di governo dei nostri enti locali.

Per questo motivo Laboratorio Riformista dona al Commissario provinciale del PD la foto, chiedendogli di affiggerla nei locali della Federazione, nella pseranza che possa essere per tutti segno e testimonianze della rinnovata volontà del nuovo PD di raccogliere tutti i riformismi della tradizione politica cosentina. Per i riformisti di tradizione socialista potrà invece essere richiamo continuo a quei principi che da sempre costituiscono l'unica ragione valida per l'impegno politico; principi che Laboratorio Riformista intende promuovere nella nuova, grande casa, che il PD si appresta a diventare.