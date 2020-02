Gestione rifiuti non autorizzata, denunciato rappresentante legale ditta edile nel Cosentino

I carabinieri Forestale di San Giovanni in Fiore hanno deferito all'autorità giudiziaria il rappresentante di una ditta edile accusato di gestione di rifiuti non autorizzata. I militari hanno scoperto che nel piazzale dietro la scuola comunale erano stati collocati rifiuti speciali derivanti dai lavori di demolizione per la messa in sicurezza dello stesso edificio scolastico. Dagli accertamenti è emerso che quei rifiuti, destinati allo smaltimento, erano stati lasciati lì sul posto. Da qui la denuncia contro il rappresentante legale della ditta edile.

