Arriva MUUX il primo social network finanziario del web made in Cosenza

La Calabria come la California, Cosenza come Menlo Park, MuuX come Facebook ma con qualcosa in più. La SiBot S.a.s., società̀ di esperB informaBci, lancia sul mercato MuuX, il primo social network finanziario del web. La piaEaforma on-line, nata dall'intuizione di un giovane imprenditore, è stata sviluppata in prova nel 2018. In pochi mesi è riuscita a raggiungere 1 milione e mezzo di persone, ad essere tra le dieci piaEaforme di guadagno online e tra i 1000 siB più̀ visitaB d'Italia. Dopo la fase sperimentale, il 10 febbraio 2020 MuuX sarà̀ finalmente online, potenziata, regolamentata e innovata in forma, contenuB e finalità̀ . L'iscriEo inizierà a guadagnare "MuuX Coin" aEraverso la condivisione di contenuB sui diversi social, in relazione al numero di affiliaB e al tempo di permanenza sulla piaEaforma. Iscrizione alla pia.aforma gratuita, trasparenza nei guadagni, payout in euro, sono i pun7 di forza della pia.aforma che gli consen7ranno di raggiungere un numero elevato di uten7. I "MuuX Coin" maturaB saranno converBB automaBcamente in euro e assegnaB agli utenB al termine della stagione (durata 20 giorni) ed il credito sarà̀ erogato entro 3 giorni dalla richiesta su PostePay o PayPal. Fino al 10 febbraio 2020 e solo per un numero limitato di imprenditori è concessa la possibilità̀di invesFre anFcipatamente su "MuuX". Tre i paccheZ base d'invesBmento: Gold, Premium e Silver. Chi deciderà̀ di diventare partner SiBot, entro tale data, avrà̀ l'opportunità̀ di scegliere su MuuX gli spazi con maggiore visibilità̀ e di usufruire di esclusivi vantaggi economici e di posizionamento rispeEo ai futuri partner. InvesBre in Muux renderà̀ le aziende pioniere in un segmento di mercato ad alBssimo potenziale che va oltre i classici strumenB di comunicazione e markeBng. MuuX garanBrà̀ a tuEe le aziende partner di raggiungere una vasBssima platea di utenB e un target di pubblico eterogeneo per sesso, età̀ , interessi, nazionalità̀ . Le MuuX AnalyFcs consenBranno alle aziende di modificare le strategie di markeBng, diversificarle e orientarle in base alle differenB Bpologie di audience, consentendo un ritorno in termini di immagine e conto economico di assoluto rilievo e una sicura posizione di vantaggio rispeEo alla concorrenza. Per oEenere maggiori informazioni è possibile consultare il sito hEps://partner.muux.eu/ o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Dettagli Creato Mercoledì, 05 Febbraio 2020 18:09