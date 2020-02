Cetraro (Cs), Aieta ringrazia gli elettori

Si è tenuta nella sala conferenze della Colonia San Benedetto di Cetraro la manifestazione voluta dal consigliere regionale Giuseppe Aieta per ringraziare quanti lo hanno sostenuto nella recente campagna elettorale.

Aieta ha ripercorso le tappe più significative della sua esperienza in Consiglio Regionale al fianco di Mario Oliverio e gli obiettivi da raggiungere dai banchi della minoranza con rispetto nei confronti delle Istituzioni.

Molti i temi trattati: dai benefici per la Calabria di stare in Europa, alla Sanitá che in Calabria rappresenta un vulnus, al nuovo riformismo del PD. Non sono mancati i temi legati alle prossime amministrative nei Comuni calabresi e in particolare a Cetraro dove Aieta ha auspicato un fronte democratico largo non piu affidato ai singoli ma sostenuto da partiti, gruppi e associazioni come avvenne nel 2005 allorquando proprio Aieta vinse la prima battaglia da Sindaco aprendo di fatto una stagione di successi per la città.

Il Consigliere Regionale si è poi soffermato sul risultato elettorale raggiunto grazie al contributo di quanti hanno creduto nella sua persona, nella coerenza e nella lealtà.