Cosenza, emergenza rifiuti: interviene il vicepresidente vicario Ato 1, Granata

Con riferimento all'emergenza rifiuti che sta interessando la città di Cosenza, si registra l'intervento del Vicepresidente vicario dell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) 1 Cosenza e delegato del Sindaco Occhiuto, Vincenzo Granata, che ha già richiesto agli organi preposti un piano straordinario per l'aumento del conferimento dei rifiuti della città di Cosenza. "Non possono essere vanificati – sottolinea Granata, che è anche Presidente della commissione consiliare Ambiente di Palazzo dei Bruzi- i brillanti risultati ottenuti dall'Amministrazione comunale di Cosenza e dal Sindaco Mario Occhiuto. Il Comune di Cosenza – aggiunge Vincenzo Granata - è stato pluripremiato tra i comuni ricicloni del Paese ed ha una delle più alte percentuali di raccolta differenziata tra le città capoluogo del Sud Italia. C'è la necessità che i cittadini continuino a praticare correttamente la raccolta differenziata riducendo sensibilmente la quantità del residuo e non abbandonando abusivamente i rifiuti indifferenziati per le strade. Riciclare di più e produrre meno rifiuti deve continuare ad essere l'imperativo categorico. In questi mesi – prosegue l'intervento di Granata - si sono verificati blocchi e limitazioni di conferimento presso le discariche di servizio che non hanno permesso il regolare servizio di raccolta nella città capoluogo. Abbiamo già individuato le proposte operative per uscire fuori dall'emergenza rifiuti. Si deve procedere con celerità – sottolinea ancora il Vice Presidente Vicario di ATO 1 Cosenza e delegato del Sindaco Occhiuto - per completare il processo di riordino del servizio pubblico locale, attraverso la comunità d'ambito, per definire i contratti di gestione da sottoscrivere e la relativa copertura finanziaria. Bisogna inoltre dare il nostro apporto alla Regione Calabria per l'individuazione immediata dei siti dove allocare gli impianti di trattamento/smaltimento previsti dalla pianificazione regionale, così come è necessario accelerare il processo di approvazione delle progettazioni in essere, sì da pervenire, nel più breve tempo possibile, alla pubblicazione dei connessi bandi di gara. Infine, bisognerà, senza ulteriore indugio, programmare, di concerto con la Regione Calabria, l'immediato utilizzo delle discariche in ambito provinciale per il conferimento degli scarti di lavorazione. Per queste ragioni – conclude Vincenzo Granata - in attesa del nuovo insediamento della governance regionale, sarà attivato un tavolo permanente con gli organi preposti per predisporre i relativi atti consequenziali per uscire fuori dall'emergenza rifiuti".

Dettagli Creato Sabato, 01 Febbraio 2020 17:59